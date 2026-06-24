Физиев: очень рад за Гейджи. Его победа над Топурией очень сильно замотивировала меня

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев рассказал, как воспринял победу американца Джастина Гейджи в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг с испано-грузином Илией Топурией. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Очень рад за Гейджи. Его победа над Топурией очень сильно замотивировала меня. Честно говоря, думаю, если бы он мог оказаться в моём теле и почувствовать, что чувствую я после его боя, он бы обнял меня и сказал: «Братан, спасибо тебе за это. Спасибо, что радуешься за меня». Эта победа меня очень замотивировала, рад, поскольку дрался с Джастином дважды. То, как он завершил поединок, — это потрясающе», — приводит слова Физиева портал MMAJunkie.