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Дана Уайт вспомнил, какое первое впечатление на него произвёл Конор Макгрегор

Дана Уайт вспомнил, какое первое впечатление на него произвёл Конор Макгрегор
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Президент UFC Дана Уайт вспомнил, какое первое впечатление на него произвёл бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор.

«Я ушёл с ужина [с Конором Макгрегором] и позвонил Лоренцо Фертитте, сказав ему: «Не знаю, умеет ли этот парень драться, но если он хотя бы сможет бить, станет величайшей звездой в истории», — приводит слова Уайта аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Напомним, Конор присоединился к сильнейшей организации в мире в начале 2013 года после того, как стал двойным чемпионом в британской лиге Cage Warriors в полулёгком и лёгком весе.

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