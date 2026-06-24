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«Супернизкое дело». Физиев упрекнул фанатов за злорадствование над Топурией после неудачи

«Супернизкое дело». Физиев упрекнул фанатов за злорадствование над Топурией после неудачи
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев упрекнул фанатов за злорадствование поражению испано-грузина Илии Топурии в бою против американца Джастина Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Ребята, с каких это пор стало нормальным радоваться чужим поражениям, особенно бойцов? Вижу сейчас все жёстко топят по поводу поражения Илии. Можно радоваться за Гейджи, но до такой степени злорадствовать насчёт человека, который вышел туда, куда многие не смогут выйти и поработать на этом уровне. Не знаю, когда эти мужчины, носящие что-то болтающиеся у себя между ног… когда для них стало нормальным такое поведение? Или оно вообще нормально? Не знаю. Мне кажется, злорадствование за поражение в нашем деле – супер низкий поступок», – сказал Физиев в видео на YouTube-канале ufc_mma_12.

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