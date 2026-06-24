Пимблетт назвал главную опасность Сен-Дени

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт поделился мнением насчёт сильных сторон пятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени. Их противостояние состоится на турнире UFC 329.

«Самая большая угроза со стороны Сен-Дени — это его удары левой ногой в корпус или в любую другую часть тела, а также удар левой и бэкфист. Этот парень обладает мощью. Обычно он пытается всех своих соперников перевести в партер, но не думаю, что Бенуа решит сделать тейкдаун в бою со мной. Он просто знает, что в партере я поймаю его на приём», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.