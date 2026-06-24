«Шансы велики». Непобеждённый Хокит заявил, что намерен подраться за пояс UFC в этом году

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит сообщил, что рассчитывает провести ещё два поединка до конца 2026 года, не исключив проведения боя за титул UFC.

«Я бы мог провести ещё два боя до конца года. Буду ли драться за титул к концу 2026 года? Шансы на это велики», — приводит слова Хокита аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Хокит подрался с бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.