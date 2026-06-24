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Следующий бой Махачева, кто соперник Махачева

Вартанян ответил, как Махачев победит Гарри
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Победитель Гран-при ACA (Absolute Championship Akhmat) в 2023 году в лёгком весе Эдуард Вартанян высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Я думаю, победит Махачев, может, и досрочно. Но, скорее всего, решением судей. Сможет ли Гарри травмировать Ислама? Это бои, поэтому здесь травма вероятна, поскольку контактный вид спорта», — сказал Вартанян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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