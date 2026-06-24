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Ян Блахович иронично ответил на падение в рейтинге UFC

Ян Блахович иронично ответил на падение в рейтинге UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Ян Блахович прокомментировал новый рейтинг организации, который теперь генерируется при поддержке искусственного интеллекта.

«Ещё два дня назад Гуськов должен был драться с соперником из топ-10, чтобы подняться в рейтинге полутяжёлого веса. Оказывается, теперь всё наоборот», — написал Блахович в своём аккаунте в социальной сети Х.

Поляк заметил, что ситуация с его позицией в рейтинге изменилась. В старом рейтинге, который составляли журналисты, Блахович занимал четвёртое место, а его соперник Богдан Гуськов — 10-е. В новом рейтинге Блахович оказался на 15-й позиции, а Гуськов сохранил своё 10-е место.

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Реванш Богдана Гуськова и Яна Блаховича пройдёт 1 августа на UFC в Белграде
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