Волкановски выступил в защиту рефери боя Ган — Перейра

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски поддержал рефери Херба Дина на фоне критики за судейство в бою Сириля Гана и Алекса Перейры на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

«Многие люди слишком строги к судьям. Мы должны быть в состоянии спрашивать с них за ошибки, но не провоцировать на них ненависть, и давайте найдём силы справиться с гневом. Давайте больше об этом говорить, потому что важно донести: они такие же люди», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Сириль Ган победил Перейру техническим нокаутом во втором раунде.