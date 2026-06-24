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Волкановски выступил в защиту рефери боя Ган — Перейра

Волкановски выступил в защиту рефери боя Ган — Перейра
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски поддержал рефери Херба Дина на фоне критики за судейство в бою Сириля Гана и Алекса Перейры на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Многие люди слишком строги к судьям. Мы должны быть в состоянии спрашивать с них за ошибки, но не провоцировать на них ненависть, и давайте найдём силы справиться с гневом. Давайте больше об этом говорить, потому что важно донести: они такие же люди», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Сириль Ган победил Перейру техническим нокаутом во втором раунде.

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