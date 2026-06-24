Мейвезер заявил, что проведёт выставочный бой в Греции, несмотря на судебный иск

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший заявил, что отправится в Грецию на выставочный бой, запланированный на субботу, 27 июня, несмотря на возможный судебный запрет.

«Греция, я уже в пути. Давайте развлекаться, веселиться и давать людям то, что они хотят увидеть», — сказал Мейвезер в видео, опубликованном его соперником, 45-летним кикбоксером Майком Замбидисом.

Слушание по делу должно состояться в среду, 25 июня, в связи с иском компании CSI Events, которая утверждает, что Мейвезер нарушил контракт, согласившись на бой с Замбидисом. CSI Sports заявляет, что выплатила более $ 4 млн авансов бывшей управляющей компании Мейвезера First Apex Ventures и ранее имела права на организацию его выставочных и профессиональных боёв, включая поединки с Майком Тайсоном и Мэнни Пакьяо.

При этом неясно, кто будет транслировать бой, — ранее планировавший показ DAZN больше не указывает его в своей сетке вещания.

Помимо судебных разбирательств, у 49-летнего боксёра есть и другие проблемы. ESPN сообщает о налоговом обременении IRS на сумму более $ 7,2 млн за неуплату налогов за 2018 и 2023 годы. Также Мейвезеру предъявлены два обвинения в тяжких преступлениях в связи с выпиской чека на покупку роскошных часов.