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Шара Буллет привёл дочерей на пресс-мероприятие в Баку

Шара Буллет привёл дочерей на пресс-мероприятие в Баку
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Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, привёл двух дочерей в медийную комнату на пресс-мероприятии в Баку перед турниром UFC Fight Night 280. Как признался сам боец, он впервые взял их с собой на подобное событие.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Мишель Перейра

«Да, это первый раз, когда я привёз их с собой. Им здесь всё очень интересно. Они ходили вокруг, видели плакаты со своим отцом — для них это вообще впервые. Им любопытно наблюдать за всем, что происходит вокруг, поэтому я решил взять их с собой. А вот на сам бой они, скорее всего, не пойдут», — ответил на вопрос журналиста Шара Буллет во время пресс-конференции.

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