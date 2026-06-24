Шара Буллет привёл дочерей на пресс-мероприятие в Баку

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, привёл двух дочерей в медийную комнату на пресс-мероприятии в Баку перед турниром UFC Fight Night 280. Как признался сам боец, он впервые взял их с собой на подобное событие.

«Да, это первый раз, когда я привёз их с собой. Им здесь всё очень интересно. Они ходили вокруг, видели плакаты со своим отцом — для них это вообще впервые. Им любопытно наблюдать за всем, что происходит вокруг, поэтому я решил взять их с собой. А вот на сам бой они, скорее всего, не пойдут», — ответил на вопрос журналиста Шара Буллет во время пресс-конференции.