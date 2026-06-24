Чарльз Оливейра высказался о возможном бое с Гейджи

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра заявил о желании провести бой с американцем Джастином Гейджи.

«Джастин Гейджи – чемпион. Я точно хочу этот бой. Нет ничего лучше, чем поставить оба пояса на кон – титул BMF и лёгкого веса», – приводит слова Оливейры MMA Fighting в социальной сети Х.

Напомним, Чарльз Оливейра не уложился в весовую категорию перед боем с Гейджи на турнире UFC 274 в мае 2022 года, из-за чего бразилец лишился титула чемпиона в лёгком весе. Однако их поединок завершился победой Чарльза удушающим приёмом в первом раунде.

После победы над Топурией в рекорде Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.