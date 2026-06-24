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Иан Гарри подписал контракт с агентством Эдди Хирна

Иан Гарри подписал контракт с агентством Эдди Хирна
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Первый номер рейтинга UFC, претендент на титул в полусреднем весе ирландец Иан Гарри подписал контракт с Matchroom Talent Agency Эдди Хирна, сообщает пресс-служба агентства.

Гарри стал вторым бойцом UFC, которого MTA объявила в качестве своего клиента. Первым был британский тяжеловес Том Аспиналл.

Напомним, 16 августа Гарри проведёт титульный бой с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330 в Филадельфии (США). В активе 27-летнего ирландца 17 побед и одно поражение. Махачев имеет рекорд 28-1 и идёт на серии из 16 побед в UFC.

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Иан Гарри высказался о поединке с Исламом Махачевым:

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