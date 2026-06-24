Кинг Грин вступился за Дастина Порье после ареста за пьянство в День отца

39-летний ветеран смешанных единоборств американец Бобби Грин высказался в защиту 37-летнего бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Дастина Порье, который был арестован в Джорджии за появление в общественном месте в нетрезвом виде в День отца.

«Подождите-ка секунду. То есть вы хотите сказать, что Дастина Порье арестовали? И этот чувак Колби [Ковингтон] пытается стебаться над этой ситуацией? Так вы хотите сказать, что в День отца я не могу напиться?

Они говорят, что остановили его в 18:30. Не в два часа ночи, не в четыре утра — в 18:30! Он что, не может выпить и нормально отметить, чёрт возьми, День отца? Да что за хрень?

Оставьте нас уже в покое и дайте нам насладиться своим днём. После всего дерьма, через которое нам приходится проходить, дайте нам спокойно выпить и отстаньте от нас, чёрт возьми», — сказал Грин в видео, опубликованное в социальной сети.