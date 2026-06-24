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«Я не хочу мира, я хочу войны». Эдди Хирн — о противостоянии с Даной Уайтом

«Я не хочу мира, я хочу войны». Эдди Хирн — о противостоянии с Даной Уайтом
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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что не готов прекращать противостояние с президентом UFC Даной Уайтом, несмотря на призывы Турки Аль аш-Шейха к примирению промоутеров.

«Я очень уважаю Турки за то, что он сделал для спорта, и он всегда очень хорошо ко мне относился — и ко мне, и к нам, к нашим бойцам. Скажу вам ещё кое‑что: хоть у него и много тех, кого можно назвать солдатами и лейтенантами, которые работают по его указанию, но со мной он ни разу не нарушил своего слова с тех пор, как я начал на него работать, — а это дорогого стоит.

Честно говоря, эта моя «война» с Даной Уайтом мне очень нравится, и я скучал по этому, когда подружился с Фрэнком Уорреном. Ведь я 15 лет сражался с Уорреном. Видите, что сейчас происходит у меня с Даной — уже полгода? С Фрэнком Уорреном я делал это 15 лет. И вот что я вам скажу: Дана Уайт и в подмётки не годится Фрэнку Уоррену, если речь идёт о «войне» в боксе. Фрэнк знает каждый ход, знает каждого бойца, знает любой приём, который можно использовать. Так что мне это по‑настоящему нравится.

Если спросите меня, я не особо хочу мира. Я хочу войны, но в хорошем смысле. У меня нет ничего личного против Даны Уайта. Просто мне это очень нравится, и это здорово для меня: иду по улице, а кто‑нибудь выходит из машины и кричит: «Надай Дане по заднице!» Меня бы не знали, если бы он не расхваливал меня, не говорил обо мне. Ради этого я и живу.

Но я также уважаю Турки Аль аш-Шейха. Если он скажет: «Слушай, у нас тут есть идея, хотим попробовать сделать вот это», — и если это будет выгодно мне, моим бойцам и моей компании, то, возможно, мы немного поменяем планы. Но сейчас многое связано с боем ЭйДжея [Энтони Джошуа] против [Тайсона] Фьюри: из‑за контрактных условий многое из того, что Турки хотел бы сделать, просто нельзя. Так что нам придётся пересмотреть контракт и вернуться к переговорам. Я тоже открыт для этого. Я всегда готов сесть за стол переговоров с Турки и вести с ним дела. Но мне нравится эта «бойня», и ему тоже. Не дайте себя обмануть разговорами о мире — он тоже обожает эту «бойню», — приводит слова Хирна издание MMA Junkie.

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