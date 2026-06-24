Шара Буллет: Стрикленд — неваляшка. Не верю, что он в чём-то меня превосходит

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил, что не считает чемпиона среднего дивизиона Шона Стрикленда сильнее себя.

— С какими эмоциями смотрели бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда?

— Разочаровался, но что делать: бои бывают – значит, и поражения. Он тоже боец с Кавказа, всё равно душой переживаешь, тем более когда напротив американец. Бывает, что организм даёт сбой. С каждым бойцом это может случиться, потому что у нас на протяжении карьеры у всех по 30-40 профессиональных поединков. И в один день организм может неправильно себя повести.

— Как бы вы подрались со Стриклендом, если бы мы убрали из поединка борьбу?

— Думаю, я буду доминировать. Не верю, что Стрикленд в чём-то меня превосходит. Я, конечно, удивляюсь его терпению, он неваляшка такая – его как ни бей, он терпит. Ты его вроде валишь, бьёшь, валишь, бьёшь, а он терпит и огрызается. И может дотерпеть до такого момента, что ты уже устал, а у него ещё есть силы, — приводит слова Магомедова «Спорт.Ру».