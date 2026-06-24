Ставка на табурет Илии Топурии с UFC Freedom 250 превысила $ 10 тыс.

UFC Collectibles выставила на аукцион красный табурет из угла, в котором во время турнира UFC Freedom 250 находился Илия Топурия. На момент написания новости ставка достигла $ 10 600, а с учётом «комиссии покупателя» итоговая сумма составляет $ 11 660.

Фото: ufccollectibles.com

Аукцион стартовал 16 июня и привлёк 81 ставку с шагом от $ 100 до $ 600. Торги завершатся 30 июня. Размер табурета составляет приблизительно 320×560 мм. Международные покупатели будут нести ответственность за уплату таможенных пошлин и импортных сборов.

«Это ваш шанс стать обладателем подлинного куска истории, созданной во время самого грандиозного события UFC всех времён. Этот табурет для красного угла использовался на протяжении всего легендарного турнира UFC Freedom 250: Топурия — Гейджи и может стать идеальным дополнением вашей коллекции», — говорится в описании лота.