Шара Буллет предположил, за счёт чего мог бы победить в бою с Шоном Стриклендом

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил, что не считает чемпиона среднего дивизиона американца Шона Стрикленда сильнее себя, и поделился планом на возможный бой.

— За счёт чего вы бы его побили?

— Я бы настроился на него как на серьёзного бойца и от раунда к раунду бы свой план выполнял. Причём на каждый раунд у меня был бы разный план. И в итоге это принесло бы мне то, зачем я вышел в клетку», — приводит слова Магомедова «Спорт.Ру».

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету пять побед и одно поражение.