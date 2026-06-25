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Шара Буллет предположил, за счёт чего мог бы победить в бою с Шоном Стриклендом

Шара Буллет предположил, за счёт чего мог бы победить в бою с Шоном Стриклендом
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Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил, что не считает чемпиона среднего дивизиона американца Шона Стрикленда сильнее себя, и поделился планом на возможный бой.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

— За счёт чего вы бы его побили?
— Я бы настроился на него как на серьёзного бойца и от раунда к раунду бы свой план выполнял. Причём на каждый раунд у меня был бы разный план. И в итоге это принесло бы мне то, зачем я вышел в клетку», — приводит слова Магомедова «Спорт.Ру».

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету пять побед и одно поражение.

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