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Дочь Шары Буллета на пресс-конференции спросила, когда он получит пояс

Дочь Шары Буллета на пресс-конференции спросила, когда он получит пояс
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На пресс-конференции в Баку дочь российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, спросила отца, когда он завоюет чемпионский титул.

— А сколько ещё ждать до того момента, когда получишь тот самый большой, красивый пояс?
— Думаю, недолго. Скоро. Я очень заряжен. И субботний бой станет ещё одной ступенью на пути к вершине, к которой я стремлюсь и над которой я целыми днями работаю, — сказал Шара Буллет во время пресс-конференции.

Ближайший поединок Шары Буллета состоится 27 июня на турнире UFC Baku. Соперником российского бойца станет бразилец Мишель Перейра.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Мишель Перейра
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Как Шара Буллет покоряет мир:

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