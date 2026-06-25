Макгрегор назвал своё преимущество в бою с Холлоуэем

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что уверен в своей победе над американцем Максом Холлоуэем и считает, что превосходит соперника во всех аспектах. Их поединок станет главным событием вечера на турнире UFC 329, который пройдёт 12 июля в Лас-Вегасе, США.

«Если вы спрашиваете меня, в чём моё преимущество перед Максом: скорость, сила, IQ, физическая форма, здоровье, свежесть и опыт. Я разгромил Макса в первом поединке, планирую сделать то же самое снова, причём в сокрушительном стиле», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.