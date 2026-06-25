Отец Аспиналла заявил UFC, что Том готов к возвращению в октагон — Эдди Хирн

Промоутер Эдди Хирн, работающий с чемпионом UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом, заявил, что его подопечный готов к возвращению в октагон.

«Тому всё равно, где провести следующий бой. Честно говоря, с [Cирилем] Ганом был опасный бой, некоторые люди до сих пор отказываются признавать, что он перенёс четыре операции на глазах, а ему прямо сказали, что он мог потерять зрение. Нужно снова выйти туда, сделать то же самое — это может повториться. В этот раз может быть хуже, или это может быть удар в затылок. Все эти другие нарушения от него, которые вы видите. Это будет непросто. Так что если Том собирается пройти через это, если собирается рисковать не только своим наследием, но и здоровьем и всем остальным — не хочу быть слишком негативным — его должны уважать.

Мы связались с UFC, [отец Тома] Энди Аспиналл, у которого выстроены отношения с Хантером [Кэмпбеллом], сказал, что Том готов. Далее — разговор о дате и цифрах. Слушайте, мы пришли не для того чтобы устраивать большой спор. Мы пришли сказать, что в бою между Сирилем Ганом и Томом Аспиналлом на кону стоят огромные деньги. Теперь в контракте цифры, скажем так, совершенно несправедливы с точки зрения ценности, которую Том Аспиналл приносит в этот бой. Так что просим только уважения — и мы выложимся по полной. Просто уважайте бойца — вот и всё. И с нами не трудно работать. С Томом действительно не трудно работать. Но его ценность должны признать», — сказал Хирн на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.