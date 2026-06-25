«Все качества, чтобы стать суперзвездой». Эдди Хирн — о контракте с Ианом Гарри

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал контракт с бойцом UFC Ианом Гарри.

«Мы не торопились, честно говоря. Потому что то, что сделали с Томом [Аспиналлом], было довольно невероятно, вернёмся к этому. После этого подписания к нам пришли более дюжины парней из UFC или ММА и сказали: «Как нам стать частью этого? Можем ли мы получить представительство у вас?» Мы спортивное агентство, стремимся представлять высокопоставленных глобальных звёзд в спорте и развлечениях, а не в ММА. Но Иан к нам не пришёл. Я сам связался с ним, потому что знаю его команду и всех вокруг него.

Долго смотрел на этого парня, мне нравится его характер. Мне нравится его личность. Он хороший обаятельный парень, который невероятно хорошо говорит. Я давно чувствовал, что у него есть все качества, чтобы стать суперзвездой. По мере того как узнаю больше о спорте, о том, насколько он хорош, мы встретились, у нас было много глубоких разговоров, много говорили о стратегии. Затем, конечно, он наконец получил большой бой, особенно учитывая нашу работу в Ирландии и понимание страны, аудитории, того, как они страстно любят своих, просто чувствовал, что это парень, которого мы хотим привести в команду, не мог быть счастливее.

Не будем иметь дел с UFC относительно ближайшего боя Иана Гарри. Его контракт уже заключён; у него предстоит бой. Это сильно отличается от ситуации с Томом Аспиналлом. Я не чувствовал, что это было враждебное подписание», — сказал Хирн на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.