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Тренер Топурии раскрыл сроки возвращения бойца в октагон

Тренер Топурии раскрыл сроки возвращения бойца в октагон
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Тренер по физической подготовке бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии Хесус Галло рассказал о состоянии бойца после поражения от американца Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250 и заявил, что Илия может вернуться в октагон уже в декабре 2026 года.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«С каждым днём он выглядит совершенно по-другому… Честно говоря, выглядит так, будто и не участвовал в поединке. Вся отёчность на лице спала, все синяки, которые у него были, исчезли. Врач сказал нам, что всё должно зажить как следует через шесть-восемь недель, переломов со смещением не было. После этого, чтобы он снова начал биться, чтобы снова начать тренироваться, спарринговать, потребуется некоторое время, чтобы всё окончательно закрепилось.

Думаю, речь идёт как минимум о двух-трёх месяцах, без сомнения. Если бы вы увидели нас в реванше или в каком-нибудь другом бою, это было бы ближе к концу года, в декабре. Так что посмотрим», — приводит слова Галло MMA Pros Pick в социальной сети Х.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.

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