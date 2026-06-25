«Зарабатывает больше вне октагона UFC». Хирн — о популярности Тома Аспиналла

Промоутер Эдди Хирн, работающий с чемпионом UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом, рассказал о финансовом росте британского бойца после контракта с его фирмой.

«Сейчас Том зарабатывает на рекламе больше денег вне октагона UFC, чем внутри него. Он уже привлёк семизначные суммы с точки зрения коммерческой ценности — сделка с DAZN, его сделка с Cloudbet, ещё одна, которая буквально будет объявлена сегодня, медиапоявления, его подкаст. Его социальные и цифровые показатели по подкасту — они показывают огромные цифры.

Но сейчас, среди всей этой суеты и шума, у вас есть парень, который является одним из самых обсуждаемых парней в составе UFC — Том Аспиналл. Факт. Так что да, важно, чтобы мы продвигали, но также то, что мы делаем и в UFC, ведь у них громкий бой перед носом: Сириль Ган против Тома Аспиналла, один из самых больших поединков, которые можно организовать в UFC. И Том Аспиналл сейчас является одной из самых больших звёзд UFC.

Мы, на самом деле, приносим огромную ценность не только для Тома, но и для UFC, потому что у них на руках монстр-бой, если он состоится», — сказал Хирн на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.