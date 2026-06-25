«Заткнись и бери свои деньги». Хирн — о критике Аспиналла со стороны Биспинга

Промоутер Эдди Хирн высказался о бывшем чемпионе UFC Майкле Биспинге, критикующим контракт Тома Аспиналла с его агентством.

«Майклу Биспингу должно быть стыдно… Эти люди на зарплате. У этих людей нет ни грамма принципов. Он боец. Он должен выступать за то, что правильно для бойцов.

Так о чём ты говоришь, Биспинг? Делай, что тебе говорят. Заткнись и бери свои деньги. Вот и всё, чего ты стоишь. В кассе крупного турнира $ 60 млн. Помалкивай. Ты получаешь 3% от кассы. Этот парень должен выступать в защиту интересов бойцов, а не позволять подавлять и запугивать бойцов, указывать им, что делать или что принимать», — сказал Хирн на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.