Легенда WWE назвал рестлеров, споры о величии которых сравнимы с Месси и Роналду в футболе

51-летний американский рестлер и член Зала славы WWE Рей Мистерио назвал двух рестлеров, споры о величии которых в сфере спортивных развлечений сравнимы с дискуссиями о Лионеле Месси и Криштиану Роналду в футболе.

«Дебаты о Месси и Роналду в мире реслинга? Мне пришлось бы сказать, что Сет Роллинс — один из них, потому что он мастер в том, что делает. Он действительно Архитектор . С другой стороны, я, вероятно, должен отдать должное Роману [Рейнсу]. Он освоил мир реслинга очень быстро.

И снова вы говорите о наследии и династии [самоанцев], из которой он происходит. Я просто говорил о нынешних талантах, потому что мы можем вернуться и говорить о Скале и тех, кто был до них, но да, искренне верю в то, что говорю. Особенно зная, что эти двое когда-то были в одной команде , они пошли разными путями, теперь оба на вершине.

Конечно, как и в споре между Месси и Роналду, дебаты, кто лучше — Рейнс или Роллинс, будут продолжаться ещё долго. Оба велики по-своему, но это не помешает фанатам пытаться ставить своих собственных GOAT друг с другом», — приводит слова Мистерио Yahoo Sports.