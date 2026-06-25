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Александр Емельяненко выписан из больницы после госпитализации

Александр Емельяненко выписан из больницы после госпитализации
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко выписан из больницы, где находился из-за хронических проблем со спиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Александра выписали из больницы. Он сейчас передвигается с тростью, поскольку обострились проблемы со спиной», — рассказал собеседник агентства.

Александру Емельяненко 44 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, встречался с такими бойцами, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Джефф Монсон, Боб Сапп и Магомед Исмаилов. Всего на его счету в MMA 28 побед и девять поражений.

В 2025 году Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике и некоторое время передвигался на инвалидной коляске.

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