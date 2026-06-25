Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор: чувствую, что вхожу в свой прайм

Макгрегор: чувствую, что вхожу в свой прайм
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что из-за длительного перерыва чувствует себя свежее большинства бойцов своего возраста, а травма помогла ему открыть новую версию себя. Бой Макгрегор — Холлоуэй станет главным событием вечера на турнире UFC 329, который пройдёт 12 июля в Лас-Вегасе, США.

«Чувствую себя гораздо свежее, чем эти соперники. У меня было время для отдыха, чувствую, что вхожу в свой прайм. Я всегда говорю: «Травма — это не только процесс восстановления, это процесс открытия». Ты открываешь многое о себе. Открываешь многое о своём телосложении, теле, движениях и механике. Всё происходит не просто так. Это принесёт долголетие моей карьере», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу UFC on Paramount.

Материалы по теме
Макгрегор назвал своё преимущество в бою с Холлоуэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android