Гарри — о Моралесе: поднимайся в средний вес. Иначе пробью дыру в голове

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри высказался о третьем номере рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) эквадорце Майкле Моралесе.

«Знаешь, чтобы я посоветовал Майклу Моралесу? Поднимайся в 185 фунтов. Потому что ты молод, крупный, ты в некоторой степени талантлив. Там не хватает звёзд, думаю, у него там всё могло бы получиться. Но если он хочет остаться в 170, я в какой-то момент пробью ему дыру в голове», — сказал Гарри на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

16 августа Гарри проведёт титульный бой с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. В активе 27-летнего ирландца 17 побед и одно поражение. Махачев имеет рекорд 28-1 и идёт на серии из 16 побед в UFC.