Павел Сосулин и Вадим Мусаев проведут поединки 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве

Российские боксёры Вадим Мусаев (14-0, КО 9) и Павел Сосулин (13-0, КО 7) проведут свои поединки на турнире WINLINE. IBA.PRO 19, который пройдёт 11 июля в Москве.

Второй номер рейтинга WBA в первом среднем весе 29-летний Павел Сосулин в восьмираундовом поединке с венесуэльцем Эдди Кольменаресом (12-3-1, КО 12) будет защищать пояс IBA.PRO Intercontinental.

Финалист чемпионата мира — 2021 Вадим Мусаев в 10-раундовом рейтинговом поединке в полусреднем весе встретится с Фарахатом Манилолой (13-3, КО 9) из Уганды. 33-летний Мусаев в последний раз выходил на ринге в декабре в Дубае на турнире IBA.PRO 13, когда техническим нокаутом в третьем раунде победил Тулани Мбенге и завоевал пояс IBO. Манилола во второй раз будет боксировать в России. В своём последнем бою в марте во Владикавказе 26-летний африканец единогласным решением судей победил россиянина Георгия Челохсаева.

Возглавит шоу IBA.PRO 19 в Москве бой между регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе россиянином Муратом Гассиевым (33-2, КО 26) и олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира — 2015 французом Тони Йокой (15-3, КО 12).

Кард турнира IBA.PRO 19 в Москве выглядит следующим образом:

— Лёгкий вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia East: Тамерлан Оздоев (5-0, КО 3, Россия) – Шивам (13-3-1, КО 8, Индия);

— Легчайший вес, шесть раундов: Вячеслав Рогозин (дебют, Россия) — РВ Дениега (12-3, КО 8, Филиппины);

— Полусредний вес, 10 раундов: Вадим Мусаев (14-0, КО 9, Россия) – Фарахат Манилола (13-3, КО 9, Уганда);

— Первый тяжёлый вес, 10 раундов: Алексей Егоров (13-3, КО 9, Россия) – Давид Дзукаев (11-0, КО 7, Россия);

— Полутяжёлый вес, 12 раундов, элиминатор WBA: Шарабутдин Атаев (9-0, КО 5, Россия) — Хосе Ускатеги (34-5, КО 29, Россия);

— Тяжёлый вес, 10 раундов: Мурад Халидов (12-0, КО 6, Россия) — Арслан Яллыев (17-1, КО 11, Россия);

— Первый средний вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO International: Павел Сосулин (13-0, КО 7, Россия) — Эдди Кольменарес (12-3-1, КО 12, Венесуэла);

— Тяжёлый вес, 12 раундов, бой за пояс WBA Continental: Артём Сусленков (14-0, КО 9, Россия) – Джозеф Джойс (16-4, КО 15, Великобритания);

— Тяжёлый вес, 12 раундов, бой за регулярный пояс WBA: Мурат Гассиев (33-2, КО 26, Россия) – Тони Йока (15-3, КО 12, Франция).