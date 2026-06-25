Моралес резко ответил Гарри о предложении подняться в другой вес

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) эквадорец Майкл Моралес резко высказался в адрес первого номера дивизиона Иана Гарри после предложения ирландца подняться в весе.

«Хочу сказать одну вещь Иану Гарри: «****», — приводит слова Моралеса издание MMAJunkie.

Майклу Моралесу 26 лет. Эквадорец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою в ноябре 2025-го Моралес техническим нокаутом одолел американского атлета Шона Брэди на турнире UFC 322.