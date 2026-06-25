Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор — о Холлоуэе: у него 8,5 часа в октагоне. Он не может финишировать людей

Макгрегор — о Холлоуэе: у него 8,5 часа в октагоне. Он не может финишировать людей
Комментарии

Легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о Максе Холлоуэе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я усыновил Макса, когда мы дрались в последний раз. Я планирую сделать то же самое снова, но в наиболее сокрушительной манере.

Макс — выносливый боец с отличными навыками. Однако не на моём уровне. Я на уровень выше, на самом деле, на несколько уровней выше — в плане навыков, ментально, физически. Мы в 170 фунтах, и здесь есть несколько аспектов. Он активный боец. Фактически у него больше всего времени, проведённого в октагоне — восемь с половиной часов, что является ошеломляющим количеством времени. Но для меня это означает лишь то, что он не может финишировать людей». И при этом он никогда не дрался в 170 фунтах, где мы и встретимся», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Материалы по теме
Фото
Конор Макгрегор показал фото кровавой экипировки с тренировки перед возвращением в UFC
Материалы по теме
Махачев vs Макгрегор. Такое возможно или без шансов?
Махачев vs Макгрегор. Такое возможно или без шансов?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android