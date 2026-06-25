Макгрегор — о Холлоуэе: у него 8,5 часа в октагоне. Он не может финишировать людей

Легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о Максе Холлоуэе.

«Я усыновил Макса, когда мы дрались в последний раз. Я планирую сделать то же самое снова, но в наиболее сокрушительной манере.

Макс — выносливый боец с отличными навыками. Однако не на моём уровне. Я на уровень выше, на самом деле, на несколько уровней выше — в плане навыков, ментально, физически. Мы в 170 фунтах, и здесь есть несколько аспектов. Он активный боец. Фактически у него больше всего времени, проведённого в октагоне — восемь с половиной часов, что является ошеломляющим количеством времени. Но для меня это означает лишь то, что он не может финишировать людей». И при этом он никогда не дрался в 170 фунтах, где мы и встретимся», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.