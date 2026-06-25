Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Джастин дохрена сделал». Физиев назвал Гейджи более великим бойцом, чем Хабиб и Махачев

«Джастин дохрена сделал». Физиев назвал Гейджи более великим бойцом, чем Хабиб и Махачев
Комментарии

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев лестно высказался в адрес новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи.

«Братан… Извини меня, да я бы даже его в какой-то мере выше поставил. Да, Хабиб и Ислам — они крутые, много у кого выиграли, но я считаю, что Гейджи выше. Сколько лет он в топ-5, скажи мне, с какого года? Сколько лет в топ-5! Сколько бонусов! Грубо говоря, 15 боёв — 16 бонусов. Разве можно ставить его в один ряд с этими бойцами? Да, они добились крутых достижений, никак не принижаю, а то налетят сейчас шавки всякие. Но, блин, извини меня, Гейджи дохрена сделал — чуть больше даже!» — сказал Физиев в интервью на портале Sport24.

Материалы по теме
Гейджи — великий. В 37 лет остановил главную суперзвезду UFC
Гейджи — великий. В 37 лет остановил главную суперзвезду UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android