«Джастин дохрена сделал». Физиев назвал Гейджи более великим бойцом, чем Хабиб и Махачев

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев лестно высказался в адрес новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи.

«Братан… Извини меня, да я бы даже его в какой-то мере выше поставил. Да, Хабиб и Ислам — они крутые, много у кого выиграли, но я считаю, что Гейджи выше. Сколько лет он в топ-5, скажи мне, с какого года? Сколько лет в топ-5! Сколько бонусов! Грубо говоря, 15 боёв — 16 бонусов. Разве можно ставить его в один ряд с этими бойцами? Да, они добились крутых достижений, никак не принижаю, а то налетят сейчас шавки всякие. Но, блин, извини меня, Гейджи дохрена сделал — чуть больше даже!» — сказал Физиев в интервью на портале Sport24.