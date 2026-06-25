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Непобеждённый боец UFC сообщил, что будет страховать бой Махачев — Гарри

Непобеждённый боец UFC сообщил, что будет страховать бой Махачев — Гарри
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26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес сообщил, что выступит страхующим поединка между 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Я стану запасным бойцом для поединка между Махачевым и Гарри или ещё раз выйду и подерусь с кем-нибудь. Говорят, [моим следующим оппонентом] это будет Пратес, другие называют ещё кого-то. В любом случае я тоже собираюсь гонять вес к 16 августу», — приводит слова Моралеса аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

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