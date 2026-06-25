Пимблетт: не думаю, что Топурия когда-либо вернётся прежним после поражения от Гейджи

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчёт того, как поражение в бою с американцем Джастином Гейджи скажется на испано-грузине Илии Топурии, для которого эта неудача стала первой на профессиональном уровне в ММА. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Илии никогда не приходилось восстанавливаться после поражений. Топурия всегда был лишь молотком, но никогда — гвоздём. После того боя с Джастином я понял, что могу вернуться сильнее и лучше, поскольку у меня уже был опыт поражений. Но я не думаю, что Илия Топурия когда-либо вернётся прежним.

Весь его настрой, всё его эго сводилось к тому, что он считал и называл себя непобедимым. Илия устраивал даже празднования будущей победы накануне боя. Я просто не думаю, что он когда-нибудь будет прежним. Ему никогда не приходилось восстанавливаться после чего-то подобного. Мне же приходилось сталкиваться с трудностями раньше», — приводит слова Пимблетта портал MMA Fighting.