Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт: не думаю, что Топурия когда-либо вернётся прежним после поражения от Гейджи

Пимблетт: не думаю, что Топурия когда-либо вернётся прежним после поражения от Гейджи
Комментарии

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчёт того, как поражение в бою с американцем Джастином Гейджи скажется на испано-грузине Илии Топурии, для которого эта неудача стала первой на профессиональном уровне в ММА. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Илии никогда не приходилось восстанавливаться после поражений. Топурия всегда был лишь молотком, но никогда — гвоздём. После того боя с Джастином я понял, что могу вернуться сильнее и лучше, поскольку у меня уже был опыт поражений. Но я не думаю, что Илия Топурия когда-либо вернётся прежним.

Весь его настрой, всё его эго сводилось к тому, что он считал и называл себя непобедимым. Илия устраивал даже празднования будущей победы накануне боя. Я просто не думаю, что он когда-нибудь будет прежним. Ему никогда не приходилось восстанавливаться после чего-то подобного. Мне же приходилось сталкиваться с трудностями раньше», — приводит слова Пимблетта портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Тяжёлые травмы лица и долгое лечение. Как там Топурия после поражения?
Тяжёлые травмы лица и долгое лечение. Как там Топурия после поражения?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android