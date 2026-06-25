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Пимблетт: Топурия — толстый полулегковес. Я бы смеялся и принимал его удары весь день

Пимблетт: Топурия — толстый полулегковес. Я бы смеялся и принимал его удары весь день
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил о желании стать следующим оппонентом испано-грузина Илии Топурии.

«Я с удовольствием стал бы его первым соперником после возвращения. Илия — природный полулегковес. Вот почему у нас существуют весовые категории. И я всегда говорил это, когда люди говорили: Илия тебя нокаутирует». Нет. Он толстый полулегковес, который считает себя легковесом. Топурия не легковес, парни. Я легковес. Будь у нас бой, я бы принимал его удары весь день, смеялся бы ему в лицо и бил бы его в ответ», — приводит слова Пимблетта портал MMA Fighting.

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