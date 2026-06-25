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Волкановски назвал лучшего ударника в UFC в данный момент. Это не Пётр Ян

Волкановски назвал лучшего ударника в UFC в данный момент. Это не Пётр Ян
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски лестно высказался в адрес седьмого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильца Маурисио Руффи.

«У Руффи собственный стиль, он оказывает давление на соперников. А у его оппонентов нет другого выхода, кроме как бежать. Он почти вынуждает тебя в панике наносить удары. Но при этом Маурисио хорош на контратаках, и теперь он стал гораздо лучше защищаться в партере. Руффи в стойке просто великолепен. Это очевидно, поскольку мы, те, кто следит за боями, знаем это. Однако я считаю, что он, пожалуй, лучший ударник в UFC. По видению картины боя, по точности и по пониманию игры. Всё, что он отрабатывает на тренировках, делает в боях. Тот, кто окажется перед ним и столкнётся с этим, будет в беде», — приводит слова Волкановски портал AgFight.

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