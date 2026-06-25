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Сехудо поставил Царукяна на один уровень с Конором и Хабибом по популярности

Сехудо поставил Царукяна на один уровень с Конором и Хабибом по популярности
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Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо выразил уверенность в том, что второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выходит на уровень популярности ирландца Конора Макгрегора и соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Арман Царукян стал таким же, как Макгрегор и Хабиб. То, как Арман ко всему относится, и то, что Топурию избили, — это нечто», — приводит слова Сехудо аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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