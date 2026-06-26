Стрикленд сообщил, когда намерен провести следующий бой в UFC

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд сообщил, когда намерен провести следующий бой в лиге.

«Рассчитываю вернуться в строй в декабре… Главное — не превратиться в жирного ублюдка, пока восстанавливаюсь», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.

Ранее Шара Буллет предположил, за счёт чего мог бы победить в бою с Шоном Стриклендом.