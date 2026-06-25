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«Готовлюсь в полном объёме». Аспиналл заявил, что ведёт переговоры насчёт реванша с Ганом

«Готовлюсь в полном объёме». Аспиналл заявил, что ведёт переговоры насчёт реванша с Ганом
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33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл сообщил, что в данный момент ведёт переговоры с руководством лиги насчёт своего следующего боя против временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана, а также вернулся к полноценным тренировкам.

«Снова в полном объёме готовлюсь к бою с Сирилем Ганом, и сейчас мы ведём переговоры с UFC… Мои подкасты будут выходить в течение следующих 12 недель, пока я в лагере», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, Аспиналл получил травму глаза в бою с французом Сирилем Ганом. Представитель Франции неоднократно наносил тычки в глаза Тома, в результате чего англичанин был не в состоянии продолжать бой. Поэтому рефери остановил поединок, и их противостояние было признано несостоявшимся.

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