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Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC в Баку

Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC в Баку
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев и 15-й номер рейтинга UFC в категории до 70 кг мексиканец Мануэль Торрес успешно сделали вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC в Баку. Ивент пройдёт завтра, 27 июня.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Мануэль Торрес

Физиев и Торрес показали одинаковый вес — 70,76 кг.

Рафаэлю Физиеву 33 года. Представитель Азербайджана дебютировал в UFC в 2019 году. Атаман имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 13 побед и пять поражений.

Мануэлю Торресу 31 год. Мексиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Мануэль имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 17 побед и три поражения.

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