Экс-претендент на титул UFC объявил, что будет баллотироваться на пост президента США

Бывший трёхкратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США на выборах в 2028 году.

«Я нахожусь на начальном этапе формирования своего кабинета для участия в президентских выборах 2028 года», — написал Соннен на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Соннен ранее баллотировался от Республиканской партии в Палату представителей штата Орегон от 37-го округа в 2010 году. В июне того же года он снял свою кандидатуру, сославшись на проблемы с законом — против него выдвинули обвинения в отмывании денег и мошенничестве.