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Шара Буллет оказался тяжелее Мишеля Перейры в преддверии поединка на турнире UFC в Баку

Шара Буллет оказался тяжелее Мишеля Перейры в преддверии поединка на турнире UFC в Баку
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Популярный российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Бразилии Мишель Перейра успешно сделали вес в преддверии поединка, который пройдёт на турнире UFC в Баку (Азербайджан). Ивент состоится завтра, 27 июня, а их противостояние станет соглавным событием вечера.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Мишель Перейра

Мишель Перейра показал на весах 84,14 кг, а Шарабутдин Магомедов — 84,37 кг.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. В своём профессиональном рекорде в ММА Шара имеет 16 побед и одно поражение.

Мишелю Перейре 32 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2019 году. Мишель имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 32 победы, 14 поражений, а два боя были признаны несостоявшимися.

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