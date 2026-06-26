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Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 280 в Баку

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 280 в Баку
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Сегодня, 26 июня, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 280, который пройдёт в субботу, 27 июня, в Баку (Азербайджан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.

Главный кард:

Главный бой вечера, лёгкий вес: Рафаэль Физиев (70,76 кг) vs Мануэль Торрес (70,76 кг).
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (84,36 кг) vs Мишель Перейра (84,14 кг).

Лёгкий вес: Назим Садыхов (70,76 кг) vs Матеус Камило (70,76 кг).
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (57,15 кг) vs Чарльз Джонсон (56,92 кг).

Средний вес: Икрам Алискеров (84,36 кг) vs Бруно Феррейра (83,91 кг).
Средний вес: Абусупьян Магомедов (84,14 кг) vs Михал Олексейчук (84,36 кг).

Прелимы:

Полусредний вес: Фарман Хасанов (77,33 кг) vs Эрик Нолан (77,33 кг).
Полутяжёлый вес: Абдул-Рахман Яхьяев (93,44 кг) vs Джулиус Уокер (93,44 кг).

Средний вес: Нурсултон Рузибоев (84,36 кг) vs Андрей Пуляев (84,36 кг).
Полулёгкий вес: Каан Офли (66,22 кг) vs Хавьер Рейес (65,99 кг).

Полусредний вес: Даниил Донченко (77,44 кг) vs Теодор Берггрен (77,56 кг).
Легчайший вес: Бекзат Алмахан (61,68 кг) vs Жан Мацумото (61,46 кг).

Полусредний вес: Тахир Абдуллаев (77,33 кг) vs Джефферсон Насименто (77,56 кг).

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