Назван вероятный следующий соперник Дмитрия Бивола. Это не Бетербиев

Чемпион мира по версиям WBA, IBO, The Ring, WBO и IBF в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол (25-1, 12 КО/ТКО) перенесёт операцию 4 июля на травмированном левом локте, после чего, скорее всего, проведёт поединок с обязательным претендентом по линии WBO и первым номером рейтинга организации британцем Каллумом Смитом (31-2, 22 КО/ТКО). Об этом сообщает авторитетный портал BoxingScene.

Ожидается, что WBO официально назначит поединок Бивол – Смит уже сегодня.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 30 мая в Екатеринбурге, Дмитрий победил единогласным решением судей немца Михаэля Айферта. Каллум, в свою очередь, в последнем бою взял верх единогласным решением судей над соотечественником Джошуа Буатси. Их противостояние прошло 22 февраля 2025 года.