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Джон Джонс ответил на вопрос о своём возможном возвращении в ММА

Джон Джонс ответил на вопрос о своём возможном возвращении в ММА
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс не исключил возможности возобновления карьеры в смешанных единоборствах.

«Конор вернулся, а почему я снова не дерусь? Никогда не говори «никогда». Прямо сейчас мы заканчиваем тренировочный лагерь Гейбла. Он выглядит просто невероятно. Я был его основным спарринг-партнёром и двигаюсь так, будто никуда и не уходил. Похоже, стволовые клетки работают», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.

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