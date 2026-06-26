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Роган: Топурия вернётся в лучшей форме, чем когда-либо

Роган: Топурия вернётся в лучшей форме, чем когда-либо
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58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался насчёт того, как поражение в бою с американцем Джастином Гейджи скажется на испано-грузине Илии Топурии, для которого эта неудача стала первой на профессиональном уровне в ММА. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Я большой фанат Илии Топурии. Как мне кажется, он вернётся и будет в лучшей форме, чем когда-либо. Иногда поражение — это самое важное, что может случиться с бойцом, потому что так он понимает, что его могут победить. Нужно помнить, что ты человек. Иногда нельзя просто отбросить осторожность и ввязаться в дикую драку. Иногда нужно действовать более тактически, а иногда понимать, что не всех можно вырубить, как это произошло в бою с Джастином. Он не смог его финишировать, хотя почти сделал это во втором раунде. Всё было очень близко к этому», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.

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