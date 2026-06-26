Шара Буллет назвал лучшего российского и величайшего бойцов UFC в истории

Популярный российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов, связанных со смешанными единоборствами.

— Лучший боец в UFC в данный момент?

— Ислам Махачев.

— Лучший город для проведения поединка?

— Лос-Анджелес.

— Самый зрелищный боец UFC?

— Шара Буллет.

— Лучший российский боец в истории UFC?

— Хабиб [Нурмагомедов].

— Лучший бой в истории UFC?

— Дэн Хендерсон против Маурисиу Руа.

— Лучший боец в истории UFC?

— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. В своём профессиональном рекорде в ММА Шара имеет 16 побед и одно поражение.