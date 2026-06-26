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Шара Буллет назвал лучшего российского и величайшего бойцов UFC в истории

Шара Буллет назвал лучшего российского и величайшего бойцов UFC в истории
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Популярный российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов, связанных со смешанными единоборствами.

— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Ислам Махачев.

— Лучший город для проведения поединка?
— Лос-Анджелес.

— Самый зрелищный боец UFC?
— Шара Буллет.

— Лучший российский боец в истории UFC?
— Хабиб [Нурмагомедов].

— Лучший бой в истории UFC?
— Дэн Хендерсон против Маурисиу Руа.

— Лучший боец в истории UFC?
 — Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. В своём профессиональном рекорде в ММА Шара имеет 16 побед и одно поражение.

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