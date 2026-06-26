Мераб Двалишвили: я заслуживаю трилогии с Петром Яном. Он лучший в легчайшем весе

35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что всё ещё надеется провести третий бой с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном, выразив почтение ему как бойцу.

«В UFC нам сообщили, что [в нашем дивизионе] не будут вводить временный пояс и проводить другие [претендентские] бои. Я заслуживаю боя с Петром Яном, и мне придётся подождать его. Меня это устраивает. Надеюсь, Пётр скоро придёт и мы проведём бой. Если нет, то, сколько бы времени это ни заняло, я хочу с ним сразиться. Сейчас он лучший в моём дивизионе, и я хочу драться с лучшими, потому что всех остальных я уже победил. Пётр Ян — настоящий вызов для меня, особенно учитывая, что счёт в нашем противостоянии 1-1, и я уверен, что все будут в восторге от нашей трилогии», — приводит слова Двалишвили портал MMAJunkie.