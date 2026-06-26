«Он пытается не брать на себя вину». Алекс Перейра — об ответе Херба Дина на его критику

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра отреагировал на видео легендарного рефери американца Херба Дина, который таким образом ответил на резкую критику Поатана в свой адрес — тот настаивает, что судья действовал неграмотно в его бою с французом Сирилем Ганом и проявил свою некомпетентность.

«Херб Дин показал видео, доказывающее его неправоту. Он пытается не брать на себя вину, поскольку это [моё возмущение его работой в бою с Ганом] может ему навредить. Но я кое-что о нём видел, он противоречивая личность, которая постоянно совершает ошибки [будучи рефери]. Я пытаюсь сделать что-то, чтобы защитить спортсменов, думая об их жизнях. В клетке возникают ситуации, угрожающие жизни бойцов. Я не несу чушь», — приводит слова Перейры портал AgFight.

Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.