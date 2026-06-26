Хабиб до сих пор не забрал диплом экономиста из РЭУ им. Г. В. Плеханова — источник

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов всё ещё не забрал диплом магистра по специальности «Экономика» по профилю «Бухгалтерский и налоговый учёт в коммерческих организациях» из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, Орёл с 2021 по 2024 год проходил заочное обучение в магистратуре Плехановской школы бизнеса «Интеграл». В данный момент документ находится в учебном заведении. В случае, если в ближайшее время Нурмагомедов не заберёт его, диплом отправят в архив.