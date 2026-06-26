Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб до сих пор не забрал диплом экономиста из РЭУ им. Г. В. Плеханова — источник

Хабиб до сих пор не забрал диплом экономиста из РЭУ им. Г. В. Плеханова — источник
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов всё ещё не забрал диплом магистра по специальности «Экономика» по профилю «Бухгалтерский и налоговый учёт в коммерческих организациях» из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, Орёл с 2021 по 2024 год проходил заочное обучение в магистратуре Плехановской школы бизнеса «Интеграл». В данный момент документ находится в учебном заведении. В случае, если в ближайшее время Нурмагомедов не заберёт его, диплом отправят в архив.

Материалы по теме
«Джастин дохрена сделал». Физиев назвал Гейджи более великим бойцом, чем Хабиб и Махачев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android